Mujer muere en incendio presuntamente provocado por su esposo en Santa Bárbara

Santa Bárbara.

La tarde del miércoles 15 de octubre se registró un incendio en el que falleció una mujer identificada como Miriam Guevara López, de 37 años de edad, quien murió carbonizada en el lugar. Según las primeras versiones, Fredy, esposo de Miriam, habría llegado a su casa bajo los efectos del alcohol y, sin aparentemente pensar que su familia estaba adentro, provocó el incendio en la vivienda, donde también funcionaba un negocio de venta de pirotecnia.

"El marido por andar tomando le tiró una brasa a los sacos y explotó la casa. Le pedimos a la policía que lo agarren", aseguró con indignación una hermana de la víctima. "Días vivían juntos y días se apartaban, tenían cinco hijos, pero ella luchaba por sus hijos", añadió. En el interior de su hogar, también se encontraba su hija de 15 años, identificada como Gabriela, quien resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial; sin embargo, hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud. El suceso se registró en la comunidad de San Isidro, en el municipio de Naranjito, Santa Bárbara, alrededor de las 4:00 de la tarde. Cuando los vecinos acudieron al lugar para poder brindar ayuda, la vivienda ya estaba siendo completamente devorada por el fuego.