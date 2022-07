Muere enfermero que iba en ambulancia que chocó con rastra en Amarateca

En el vehículo de emergencia iban como pacientes Cesar Renán Guevera y Raúl Camilo Carillo Nicolas, quienes habían sufrido un accidente vial horas atrás, pero murieron al instante cuando la ambulancia chocó contra una rastra.

Por otro lado, la única sobreviviente es la señora Telma Xiomara Diaz, quien es familiar de César Renán y Raúl Camilo e iba en la ambulancia para acompañarlos hasta el sanatorio. Ella está interna en un hospital, aunque se desconoce cómo avanza su recuperación.

Compañeros y amigos del conductor del vehículo y el enfermero lamentaron lo ocurrido, afirmando que minutos antes del accidente habían tenido comunicación con ellos.

“Sí, son compañeros de nosotros ellos. No lo podemos creer. Traíamos comunicación en el camino. Nosotros estando en el Hospital Escuela ya no nos contestaban y ahorita que veníamos pasando nos fijamos en el accidente”, dijo un empleado del HE.