“Eran compañeros”: enfermero y conductor de ambulancia, entre víctimas de fatal accidente

Por otro lado, una de la dos personas heridas fue identificada como Nilmer Hernández, quien era el enfermero que cuidaba a los pacientes en la parte trasera de la ambulancia. La otra víctima que sobrevivió es una dama que se llama Telma Xiomara Diaz, quien es familiar de César Renán y Raúl Camilo.

“Sí, son compañeros de nosotros ellos. No lo podemos creer. Traíamos comunicación en el camino. Nosotros estando en el Hospital Escuela ya no nos contestaban y ahorita que veníamos pasando nos fijamos en el accidente”, dijo otro empleado del HE.

Los heridos fueron llevados por la Cruz Roja hacia el Hospital Escuela de la capital hondureña.