Andy Nájar ‘dispara’ tras lo sucedido en Choluteca y su error ante UPN

Ya me había pasado la misma jugada en el primer tiempo, pero la logré tocar un poco y Edrick logró salir. En la otra jugada si me pica mal, yo nunca había jugado en Choluteca y bueno, es parte del fútbol, son detalles pequeñitos. Si vemos bien, no es el único error que hay en la jugada, sería una mentira decir que no hay un equipo que no cometa errores por muy bien que esté jugando el equipo.

Fue un partido complicado, creo que desde el primer minuto UPN sabía lo que se jugaba, a nosotros no nos salieron las cosas como esperábamos, tuvimos varias ahí, pero no pudimos concretar, pero bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor y ganar el partido porque era importante para subirnos a los primeros lugares, ahora estamos en tercero.

Conclusiones tras los últimos partidos

Es un partido muy importante, esperamos sacar el resultado. El grupo tiene que ser consciente y uno como jugador tiene que ver en lo que está fallando, ser autocrítico uno mismo y tratar de corregir los errores y no cometerlos en los próximos partidos. Hay que enfocarnos y ponernos al cien.

A las puertas del repechaje

Tristes, íbamos a tener días libres si terminamos en los primeros lugares, ahora toca seguir ahí, tratar de hacer bien las cosas el domingo y esperar a ver cómo le va a los otros equipos que están arriba de nosotros.

¿Sigue siendo Olimpia favorito?

Olimpia siempre es favorito y creo que los equipos siempre se preparan de la mejor manera para ganarle a Olimpia, no es menospreciar a los otros equipos, pero los equipos cuando juegan contra Olimpia juegan el partido del torneo, la mentalidad de los clubes es ganarle a Olimpia.

Para mí en lo personal, he jugado en la MLS, en Europa, creo que aunque uno juegue en equipos pequeños la mentalidad debe ser siempre aspirar a ganar el título. Si lo ganó el Leicester City en la Premier League no sé por qué los equipos pequeños no aspiran a eso, creo que la mentalidad del jugador hondureño es lo que le hace falta.

La gente siempre critica, siempre habla, cosas que a mí no me afectan, por eso he logrado todo lo que logré, no estoy preocupado por eso, sabemos que las cosas no se nos dieron como nosotros queríamos, esto es fútbol y se perdió.

¿Qué piensas de lo que está pasando en la Liga Nacional?

Había visto en varias ocasiones que habían pasado tipos de cosas como las que sucedieron y bueno, uno como jugador, este es el trabajo de nosotros, creo que la Liga debe hacer mejor su trabajo porque este tipo de cosas no deberían de pasar.

Si ven el partido, UPN no estaba jugando tan mal la verdad, llevaban bien la ventaja y pasó lo que pasó, pienso que no está correcto, tal vez hubiéramos empatado o quizás ellos hubieran ganado el partido sin necesidad de apagar las luces, porque eso fue lo que pasó, pero bueno, ya eso quedó atrás, es triste, pero nosotros como jugadores nos dedicamos a esto y esperamos que mejoren muchísimo en ese aspecto porque al final del día quien sale dañado es el fútbol y como dices tú, después nos exigen muchísimo en la Selección e imaginate que pasan este tipo de cosas que no deberían de pasar.

Hay que mejorar las canchas muchísimo también. Imaginate cuando vamos a jugar a canchas como las de Estados Unidos, que son canchas rápidas como esta de acá (sede del Olimpia) que son mesitas de billlar... La pelota va más rápida y uno tiene que pensar más rápido, en cambio aquí las canchas, das un pase y la pelota te llega cinco o seis segundos tarde, cuando en Estados Unidos en dos segundos la tenés ahí ya.

Para el bienestar del jugador y de la Selección, porque aquí a quien afecta es a la Selección, deberían empezar a mejorar las canchas y formar a los jugadores desde las reservas, eso es muy importante, por eso en Europa o en Estados Unidos están mucho mejor en el aspecto futbolístico, con más talento. Acá en Honduras hay talento, pero no hay esa preparación desde pequeño, por ahí pesa. ¿Cuántos jugadores tenemos afuera? Son contados los que hay. La Liga y la Federación tienen que mejorar.