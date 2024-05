Fallece doña Silvia López de Selman

La dama sampedrana Silvia López de Selman- Housein falleció ayer, consternando a la sociedad sampedrana.

Era la madre de la presidenta ejecutiva del Banco del País, María del Rosario Selman.

Doña Silvia, una reconocida maestra de preescolar, formó una familia con el arquitecto Feizal Selman-Housein. De ese matrimonio nacieron tres hijos: César, Feizal Joaquín y María del Rosario.

La dama fue servidora en la iglesia católica y Ministro de la Palabra, expresaron sus familiares.

Su velatorio será mañana partir de las 7:00 am en Funerales del Recuerdo, la misa de cuerpo presente en la iglesia Cristo Rey a las 10:00 am y su sepelio a las 11:00 am en el cementerio Jardines del Recuerdo.

Los familiares de doña Silvia, que murió a los 88 años, agradecen las muestras solidaridad hacia una dama que deja un gran legado familiar y en la sociedad.