Cortes repentinos de energía tienen de “correr” a sampedranos

Los cortes de energía programados para la semana son publicados en redes sociales el día domingo, sin embargo, hasta ayer no se hizo la publicación de los cortes que habrá esta semana por trabajos, a excepción de unos que se hicieron ayer.

Hay que señalar que estos no son los mantenimientos programados que publican semanalmente la Enee y la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), que vino a reemplazar a la EEH.

No precisan cuántas fallas se registraron a nivel nacional en transmisión el mes pasado.

Las interrupciones por una demanda mayor derivada de las altas temperaturas por el verano y la disponibilidad de energía firme fue advertida con anticipación por expertos, y aunque reconocen los esfuerzos de la Enee para evitar una crisis, no se puede ocultar que los hondureños están padeciendo por continuas suspensiones de energía eléctrica.

- En enero de este año, autoridades de la Enee declararon que tendrían listos unos 230 megavatios para hacer frente al verano, pero no los 200 megavatios que debieron licitarse en 2023 y que tanto demandó la empresa privada.

Consultamos a la Enee sobre el plan de desconexión y nos indicaron que “esto es únicamente en caso de que haya déficit de generación, que hasta el momento no lo hemos necesitado aplicar porque no ha habido, si hubiese algún déficit de generación entonces sí aplicamos el plan de desconexión, pero por el momento no se está considerando”.

También informaron a LA PRENSA que por instrucciones del ministro de Energía, Erick Tejada, no habrá mantenimientos de energía hasta el 20 de mayo. “En ninguna zona”, reiteraron.

En la página oficial de Facebook de la UTCD son frecuentes los reclamos de los abonados, quienes se quejan por interrupciones no programadas, por apagones (cortes sorpresivos y cortes de forma constante) y porque están avisando el mismo día sobre los mantenimientos y no con previo aviso para prepararse. “No avisan con tiempo, así uno se prepara temprano con tiempo, un día antes con alimentos e ir al molino, pero publican justo cuando la van a quitar”, escribió Yulieth Oviedo.

Otra de las quejas de los abonados es que la UTCD les borra sus comentarios e incluso han publicado que les escriben por mensaje privado diciéndoles que tienen canales de denuncias como la línea 118. “No borren las publicaciones para que salgan los comentarios”, reclamó Ángela Fuentes.