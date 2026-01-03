Elecciones Honduras
Nicolás Maduro
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Mundo
Trump plantea un gobierno temporal en Venezuela hasta una transición segura
Trump sostuvo que la operación se realizó con una coordinación precisa y que las fuerzas venezolanas “sabían que Estados Unidos venía y estaban preparadas”, aunque fueron incapacitados en cuestión de minutos.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 18:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Mundo
Tras la captura de Maduro, Trump respalda el indulto a JOH
Redacción La Prensa
Mundo
De la tensión al colapso: las claves de la caída de Nicolás Maduro
Redacción La Prensa
Mundo
Nicolás Maduro aterriza en Nueva York bajo un fuerte resguardo de seguridad
Redacción La Prensa
Mundo
Trump dice que EEUU reparará la infraestructura petrolera "en muy mal estado" de Venezuela
Redacción La Prensa
Mundo
Trump dice que Petro tiene que cuidarse el trasero tras la captura de Maduro
Redacción La Prensa
Mundo
Administración Trump notificó al Congreso después de atacar a Venezuela, según CNN
Redacción La Prensa
Mundo
Trump: "El dictador Maduro finalmente ha sido derrocado en Venezuela, el pueblo es libre"
Redacción La Prensa
Mundo
Libertad, libertad, venezolanos festejan en Lima la detención de Maduro por EE.UU.
Redacción La Prensa
Mundo
Así fue la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores: cronología de los hechos
Redacción La Prensa
Mundo
Las acusaciones que pesan sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores
Redacción La Prensa
Mundo
Perfil de Cilia Flores, una de las mujeres más influyentes del chavismo
Redacción La Prensa
Mundo
“Operativo brillante”: Trump confirma captura de Nicolás Maduro
Redacción La Prensa