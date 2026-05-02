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Motociclista muere calcinado tras brutal accidente con camioneta en Intibucá

Una persona perdió la vida de forma trágica la mañana de este sábado luego de un accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta en la carretera que conduce de Marcala, La Paz, hacia La Esperanza, Intibucá

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 10:27 -
  • Redacción web
Motociclista muere calcinado tras brutal accidente con camioneta en Intibucá

Escena del fatal accidente en la carretera entre Marcala y La Esperanza, donde una colisión entre una camioneta y una motocicleta terminó en un incendio que dejó una persona calcinada.
La Esperanza, Intibucá.

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una persona la mañana de este sábado en el kilómetro 7 de la carretera que conecta Marcala con La Esperanza, Intibucá, a la altura del desvío de Guise.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro involucró una camioneta color azul y una motocicleta. Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron rápidamente, provocando un voraz fuego que consumió por completo los vehículos.

Producto de las llamas, una persona perdió la vida en el lugar, quedando su cuerpo calcinado, lo que dificultó su identificación inmediata por parte de las autoridades.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para sofocar el incendio y acordonar la zona, mientras se realizaban las primeras diligencias para esclarecer las causas del accidente.

Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre la identidad de la víctima. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades en este lamentable hecho que enluta a una familia hondureña.

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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