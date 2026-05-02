Motociclista muere calcinado tras brutal accidente con camioneta en Intibucá

La Esperanza, Intibucá.

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una persona la mañana de este sábado en el kilómetro 7 de la carretera que conecta Marcala con La Esperanza, Intibucá, a la altura del desvío de Guise.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro involucró una camioneta color azul y una motocicleta. Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron rápidamente, provocando un voraz fuego que consumió por completo los vehículos.

Producto de las llamas, una persona perdió la vida en el lugar, quedando su cuerpo calcinado, lo que dificultó su identificación inmediata por parte de las autoridades.