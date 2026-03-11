Tras 22 años, llega a juicio presunto pandillero acusado de matar a 17 personas en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Más de dos décadas después de una de las jornadas más violentas registradas contra el transporte público en San Pedro Sula, el Ministerio Público llevará a juicio a un supuesto integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), acusado de participar en una serie de ataques que dejaron 17 personas muertas.

La Fiscalía Especial de Delitos Comunes (FEDCOM) de la Regional del Norte fue notificada sobre la programación de la audiencia de juicio oral y público contra Jesús Humberto Mancía, quien es señalado como uno de los presuntos gatilleros responsables de la ola de violencia que azotó al sector transporte en la zona norte.

El juicio está previsto desarrollarse del 18 al 22 de mayo y el imputado enfrenta cargos por 17 delitos de asesinato, tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y robo de vehículo.