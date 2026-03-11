Tras 22 años, llega a juicio presunto pandillero acusado de matar a 17 personas en San Pedro Sula

Más de dos décadas después de una de las jornadas más violentas registradas contra el transporte público en San Pedro Sula, el Ministerio Público llevará a juicio a un supuesto integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), acusado de participar en una serie de ataques que dejaron 17 personas muertas.
La Fiscalía Especial de Delitos Comunes (FEDCOM) de la Regional del Norte fue notificada sobre la programación de la audiencia de juicio oral y público contra Jesús Humberto Mancía, quien es señalado como uno de los presuntos gatilleros responsables de la ola de violencia que azotó al sector transporte en la zona norte.
El juicio está previsto desarrollarse del 18 al 22 de mayo y el imputado enfrenta cargos por 17 delitos de asesinato, tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y robo de vehículo.
Tres ataques en menos de una hora
De acuerdo con las investigaciones, Mancía habría participado en tres ataques armados ocurridos la tarde del 30 de agosto de 2003, hechos que conmocionaron a la población sampedrana.
El primer atentado ocurrió en la colonia Satélite, donde hombres armados atacaron una unidad del servicio rapidito de la Ruta 2, provocando la muerte de ocho pasajeros.
Apenas 15 minutos después, se registró un segundo ataque en la 11 calle, 4 avenida del barrio Medina, donde una persona murió tras ser atacado un autobús que cubría la ruta hacia el sector de Chamelecón.
Las autoridades sostienen que el tercer hecho violento se produjo esa misma tarde en la colonia Ebenezer del barrio Chamelecón, donde ocho personas más perdieron la vida, entre ellas el conductor del autobús y su ayudante.
Las autoridades consideran que este proceso judicial es clave para esclarecer una serie de hechos que, durante años, sembraron temor entre los usuarios del transporte en San Pedro Sula.