Juez decide hoy futuro legal de vinculada a masacre en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Después de ocho horas en la presentación de pruebas -solo interrumpidas por el almuerzo- se desarrolló la audiencia inicial en la causa instruida contra Norma Alicia García.

La mujer de 57 años es acusada por el Ministerio Público de cuatro delitos de asesinato a título de cómplice y uno por asociación ilícita para delinquir, relacionado con el crimen contra el hijo del expresidente Porfirio Lobo y tres jóvenes más.

La cita judicial inició a eso de las 9:30 am y finalizó alrededor de las 6:30 pm; sin embargo, el juez no dio la resolución del caso y será hasta hoy a las 11:00 am que el juez competente informe si se le confirma un auto de formal procesamiento o le da sobreseimiento.

El abogado Ariel Durón, apoderado legal de doña Norma García, dijo que su defendida no tiene que ver “en lo mínimo” en el múltiple crimen al que la han vinculado.