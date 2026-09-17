Joven reportado como desaparecido desde los 13 años regresa deportado de USA

El joven, que actualmente tiene 20 años , ingresó al país como parte de un vuelo de deportación desde Estados Unidos. Al momento de realizarse el procedimiento de identificación, los agentes verificaron sus datos en el sistema policial.

San Pedro Sula, Honduras . Un joven hondureño que permanecía con un reporte de desaparecido desde que era menor de edad fue reencontrado este día con sus familiares, luego de llegar a Honduras en un vuelo de deportación procedente del extranjero, informó la Policía Nacional.

Durante la consulta, las autoridades constataron que sobre el joven existía un reporte de desaparecido, registrado desde cuando tenía 13 años. La alerta permitió establecer que se trataba de la misma persona que había sido reportada años atrás.

Al ser entrevistado por los agentes, el joven explicó que salió de Honduras cuando tenía 13 años debido a problemas familiares. Desde entonces permaneció fuera del territorio hondureño hasta su reciente retorno.

El caso tomó relevancia debido a que el joven regresó al país siete años después de su salida, cuando ya tiene 20 años. Su identidad fue corroborada por las autoridades mediante la información registrada en el sistema.

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Tras confirmar el reporte, el joven fue trasladado para facilitar el reencuentro con sus familiares, con quienes había perdido el contacto desde que salió de Honduras siendo menor de edad.