Joven que murió atropellado en Choloma iba hacia Sulaco a visitar a sus padres

Choloma, Honduras

La víctima fue identificada como Brayan Misael Rosales, de 24 años de edad, quien sufrió graves heridas luego del impacto.

Un joven perdió la vida la mañana de este martes tras ser atropellado por una rastra en pleno bulevar a la altura de la colonia Cedén , en el municipio de Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Testigos alertaron a los cuerpos de socorro, quienes lo trasladaron de emergencia hacia un centro hospitalario con la esperanza de salvarle la vida.

No obstante, debido a la gravedad de las lesiones, el joven falleció en el trayecto, confirmaron autoridades, generando consternación entre familiares y vecinos que conocían al ahora occiso.

Rosales residía en Choloma, donde trabajaba actualmente, y este día tenía libre en sus labores, por lo que había decidido viajar para visitar a sus padres en la comunidad de Las Tunas, municipio de Sulaco, Yoro.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El joven salió desde tempranas horas con la intención de reencontrarse con sus padres, pero el accidente truncó sus planes, dejando a su familia devastada al recibir la noticia de su fallecimiento antes de poder verlo llegar a casa.