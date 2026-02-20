Hondureño condenado por incendiar la casa de su madre y por maltrato familiar en Comayagua

Tegucigalpa

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) logró una sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Juan Manuel Carias Ortiz, declarado culpable por los delitos de maltrato familiar e incendio calificado en perjuicio de una mujer y su progenitora.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2024 en una colonia capitalina, cuando la víctima (una mujer no identificada) se encontraba en su vivienda y el ahora condenado, quien se encontraba en estado de ebriedad, comenzó a agredirla verbalmente.

Según las investigaciones, Carias Ortiz portaba una botella de licor y un encendedor. En medio de su conducta violenta, se levantó y le propinó un fuerte golpe en el rostro a la mujer, provocando que cayera al suelo. Tras la agresión, la víctima salió de la vivienda en busca de ayuda.