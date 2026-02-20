Hondureño condenado por incendiar la casa de su madre y por maltrato familiar en Comayagua

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) logró una sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Juan Manuel Carias Ortiz, declarado culpable por los delitos de maltrato familiar e incendio calificado en perjuicio de una mujer y su progenitora.
De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2024 en una colonia capitalina, cuando la víctima (una mujer no identificada) se encontraba en su vivienda y el ahora condenado, quien se encontraba en estado de ebriedad, comenzó a agredirla verbalmente.
Según las investigaciones, Carias Ortiz portaba una botella de licor y un encendedor. En medio de su conducta violenta, se levantó y le propinó un fuerte golpe en el rostro a la mujer, provocando que cayera al suelo. Tras la agresión, la víctima salió de la vivienda en busca de ayuda.
Minutos después, la afectada observó que la casa estaba siendo consumida por el humo y las llamas. Posteriormente, recibió varias llamadas telefónicas del agresor, quien continuó insultándola y le manifestó que, supuestamente por culpa de ella, había prendido fuego al inmueble, destruyendo todas sus pertenencias.
La mujer informó de inmediato a familiares del imputado, quienes alertaron a la Policía Nacional. Los agentes se trasladaron al lugar y realizaron la detención formal de Juan Manuel Carias Ortiz, remitiéndolo a la Fiscalía de turno para el procedimiento legal correspondiente.
Durante el proceso judicial se estableció que la vivienda incendiada era propiedad de la madre del sentenciado y que el inmueble fue consumido en su totalidad junto con todos los bienes que se encontraban en su interior.