  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ultiman a joven deportado cuando visitaba a familiares

Rudy Noel Santos López, quien llegó a Honduras deportado de EUA, fue asesinado en Siguatepeque.

Ultiman a joven deportado cuando visitaba a familiares

El cuerpo de Rudy Santos fue ingresado a la morgue.
TEGUCIGALPA

Un joven que tenía un mes de haber sido deportado de Estados Unidos fue asesinado a balazos la tarde del miércoles anterior, cuando visitaba a sus familiares en la aldea San Isidro, en Siguatepeque.

El joven fue identificado como Rudy Noel Santos López (de 25 años), de oficio agricultor y residente en la comunidad de San José de Panes de Siguatepeque.

Empresas de servicio son el blanco de secuestros virtuales

Santos López fue interceptado por personas desconocidas, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones. Personal del Ministerio Público y agentes de la Policía se trasladaron al sector donde ocurrió el hecho y reconocieron y levantaron el cadáver para trasladarlo a la morgue forense de la capital.

Los parientes que llegaron a reclamar el cuerpo a la morgue forense dijeron que desconocen las causas por las que le quitaron la vida, “pues fue hasta que escuchamos las noticias por la televisión que nos dimos cuenta de que lo habían matado”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias