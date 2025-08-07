Ultiman a joven deportado cuando visitaba a familiares

Un joven que tenía un mes de haber sido deportado de Estados Unidos fue asesinado a balazos la tarde del miércoles anterior, cuando visitaba a sus familiares en la aldea San Isidro, en Siguatepeque.
El joven fue identificado como Rudy Noel Santos López (de 25 años), de oficio agricultor y residente en la comunidad de San José de Panes de Siguatepeque.
Santos López fue interceptado por personas desconocidas, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones. Personal del Ministerio Público y agentes de la Policía se trasladaron al sector donde ocurrió el hecho y reconocieron y levantaron el cadáver para trasladarlo a la morgue forense de la capital.
Los parientes que llegaron a reclamar el cuerpo a la morgue forense dijeron que desconocen las causas por las que le quitaron la vida, “pues fue hasta que escuchamos las noticias por la televisión que nos dimos cuenta de que lo habían matado”.