Ultiman a joven deportado cuando visitaba a familiares

TEGUCIGALPA

Un joven que tenía un mes de haber sido deportado de Estados Unidos fue asesinado a balazos la tarde del miércoles anterior, cuando visitaba a sus familiares en la aldea San Isidro, en Siguatepeque.

El joven fue identificado como Rudy Noel Santos López (de 25 años), de oficio agricultor y residente en la comunidad de San José de Panes de Siguatepeque.