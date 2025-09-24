  1. Inicio
Hallan sin vida a un joven en cementerio de Sonaguera

En un cementerio fue dejado sin vida Ricardo Rivera. Su cuerpo fue hallado este miércoles e identificado por parientes

Fotografía en vida de Ricardo Rivera.

Fotografía: redes sociales
Sonaguera, Colón.

Sin vida y con signos de violencia fue hallado este miércoles el cuerpo de un joven en Sonaguera, Colón.

La víctima es Ricardo Rivera, quien habría desaparecido en ese municipio coloneño y fue hallado sin vida esta mañana en un cementerio de la localidad.

El cuerpo de Rivera presentaba golpes en el rostro, según primeros reportes.

Acribillan a menor de 14 años en sector El Guanábano

Sus familiares llegaron al sitio para identificarlo. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena e informaron que ya se realizan investigaciones, aunque no reportan detenciones.

Otra muerte violenta de un joven

Una balacera ocurrida la noche del martes en el barrio El Estadio de Choluteca dejó como saldo un joven muerto y otro herido de gravedad.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años, mientras que Erick Fernando Morán resultó lesionado y permanece en estado delicado en el Hospital General del Sur.

Fotografías en vida de Alejandro Josué Estrada Ordóñez.

Según versiones preliminares, sujetos armados abrieron fuego contra los dos jóvenes y luego huyeron del lugar. Estrada murió de inmediato, en tanto que Morán fue trasladado de emergencia.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

