Hallan sin vida a un joven en cementerio de Sonaguera

Sin vida y con signos de violencia fue hallado este miércoles el cuerpo de un joven en Sonaguera, Colón.
La víctima es Ricardo Rivera, quien habría desaparecido en ese municipio coloneño y fue hallado sin vida esta mañana en un cementerio de la localidad.
El cuerpo de Rivera presentaba golpes en el rostro, según primeros reportes.
Sus familiares llegaron al sitio para identificarlo. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena e informaron que ya se realizan investigaciones, aunque no reportan detenciones.
Otra muerte violenta de un joven
Una balacera ocurrida la noche del martes en el barrio El Estadio de Choluteca dejó como saldo un joven muerto y otro herido de gravedad.
La víctima mortal fue identificada como Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años, mientras que Erick Fernando Morán resultó lesionado y permanece en estado delicado en el Hospital General del Sur.
Según versiones preliminares, sujetos armados abrieron fuego contra los dos jóvenes y luego huyeron del lugar. Estrada murió de inmediato, en tanto que Morán fue trasladado de emergencia.