Hallan sin vida a un joven en cementerio de Sonaguera

Sonaguera, Colón.

Sin vida y con signos de violencia fue hallado este miércoles el cuerpo de un joven en Sonaguera, Colón.

La víctima es Ricardo Rivera, quien habría desaparecido en ese municipio coloneño y fue hallado sin vida esta mañana en un cementerio de la localidad.

El cuerpo de Rivera presentaba golpes en el rostro, según primeros reportes.