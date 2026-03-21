Hondureño es sentenciado tras aceptar grave delito contra menor

Danlí, El Paraíso.

Una sentencia de 13 años de cárcel fue dictada en las últimas horas contra un joven hondureño señalado de violación agravada contra una menor de edad. La Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y Adolescencia de Danlí informó que los hechos ocurrieron el 4 de diciembre de 2023, cuando Gerson Onán Sánchez Izaguirre habría sustraído por la fuerza a la víctima.

Posteriormente, la trasladó a su vivienda en una colonia de Danlí, donde cometió las agresiones en reiteradas ocasiones. El informe también establece que el acusado intentó obligar a la menor a ingerir bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas. Tras lo ocurrido, abandonó el lugar, lo que permitió que la víctima escapara y buscara ayuda.