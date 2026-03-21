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Hondureño es sentenciado tras aceptar grave delito contra menor

Gerson Onán Sánchez Izaguirre cometió un grave delito contra una menor en diciembre de 2023. Ella lo denunció y el caso concluyó en sentencia de 13 años de cárcel

Hondureño es sentenciado tras aceptar grave delito contra menor

Gerson Onán Sánchez Izaguirre fue sentenciado en las últimas horas.

Danlí, El Paraíso.

Una sentencia de 13 años de cárcel fue dictada en las últimas horas contra un joven hondureño señalado de violación agravada contra una menor de edad.

La Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y Adolescencia de Danlí informó que los hechos ocurrieron el 4 de diciembre de 2023, cuando Gerson Onán Sánchez Izaguirre habría sustraído por la fuerza a la víctima.

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Posteriormente, la trasladó a su vivienda en una colonia de Danlí, donde cometió las agresiones en reiteradas ocasiones.

El informe también establece que el acusado intentó obligar a la menor a ingerir bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas. Tras lo ocurrido, abandonó el lugar, lo que permitió que la víctima escapara y buscara ayuda.

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La menor informó de lo sucedido a su madre, quien interpuso la denuncia ante el Módulo de Atención Integral Especializado, dando inicio al proceso investigativo que derivó en la condena.

La sentencia fue dictada mediante una audiencia de estricta conformidad, en la que el acusado aceptó los hechos.

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Redacción La Prensa
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