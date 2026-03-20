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Capturan a supuesto integrante de la banda Checho en Choloma

El detenido, originario de San Francisco, Lempira, fue remitido a las autoridades para continuar con el proceso legal correspondiente

Capturan a supuesto integrante de la banda Checho en Choloma

El operativo se llevó a cabo en la aldea Río Blanquito, en Choloma.
Choloma, Cortés.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en Choloma, Cortés a un sujeto de 21 años de edad, señalado como presunto integrante de la estructura criminal conocida como Checho, dedicada a la venta y distribución de drogas y otros delitos.

El operativo se llevó a cabo en la aldea Río Blanquito, en Choloma, donde los agentes realizaron vigilancia y seguimiento antes de proceder con la captura.

El detenido, de oficio albañil y originario de San Francisco, Lempira, enfrenta cargos por tráfico de drogas y portación ilegal de munición.

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Capturan a supuesto integrante de la banda Checho en Choloma

Durante la acción policial se decomisaron diversas evidencias que vinculan al sospechoso con actividades ilícitas: 160 envoltorios con presunta cocaína; 50 cartuchos de fusil AK-47; un cargador para el arma y un celular.

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Según las investigaciones, el detenido operaba bajo las órdenes de la banda Checho, que mantiene presencia en distintos sectores del norte del país y se dedica a la distribución de drogas.

El sospechoso y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Redacción La Prensa
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