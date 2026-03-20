Capturan a supuesto integrante de la banda Checho en Choloma

Choloma, Cortés.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en Choloma, Cortés a un sujeto de 21 años de edad, señalado como presunto integrante de la estructura criminal conocida como Checho, dedicada a la venta y distribución de drogas y otros delitos.

El operativo se llevó a cabo en la aldea Río Blanquito, en Choloma, donde los agentes realizaron vigilancia y seguimiento antes de proceder con la captura.

El detenido, de oficio albañil y originario de San Francisco, Lempira, enfrenta cargos por tráfico de drogas y portación ilegal de munición.