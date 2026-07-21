A prisión acusado de torturar, embolsar en electrodomésticos y quemar a tres personas en la aldea Cimarrón

Francisco Morazán

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva en contra de un hombre señalado como presunto responsable del atroz asesinato de tres personas, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en la aldea Cimarrón, Francisco Morazán.

Al encausado se le imputan los delitos de asesinato en perjuicio de Alejandro José Mancilla Reyes, Bowye Burke Midence y Axel Oved Cerrato Pineda (miembro de la comunidad LGTBIQ+), además del delito de asociación para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones de los entes de seguridad, el hecho violento se registró el pasado 11 de mayo del año en curso. Ese día, el sospechoso y otros individuos se trasladaron a bordo de un vehículo tipo autobús hacia la residencial Los Robles, en la capital, con el fin de entregar drogas y bebidas alcohólicas que habían sido solicitadas por dos de las víctimas.

Sin embargo, tras pactar la entrega, los compradores no efectuaron el pago correspondiente mediante transferencia bancaria. Ante el incumplimiento, los agresores privaron de libertad a los jóvenes y los trasladaron por la fuerza hasta un apartamento en la colonia Monterrey, propiedad de Cerrato Pineda.