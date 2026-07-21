Capturan a dos hombres por tráfico de drogas y porte ilegal de armas en La Lima

Cortés, Honduras.

Agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 9 (UMEP-09) capturaron este martes a dos hombres que mantenían órdenes judiciales pendientes por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso comercial, durante operativos ejecutados en el municipio de La Lima, Cortés. Las detenciones se realizaron en medio del Plan Barrios y Comunidades Seguras, estrategia mediante la cual la Policía Nacional desarrolla patrullajes preventivos y acciones para dar cumplimiento a requerimientos emitidos por los tribunales de justicia.

Porte ilegal de arma de fuego

En el primer caso, las autoridades capturaron a un hombre de 41 años, originario y residente de Catacamas, Olancho, quien se desempeña como jornalero y era buscado por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso comercial.

Según el informe policial, al verificar su identidad en el Sistema Nacional de Administración de Casos (NACMIS), los agentes confirmaron que el sospechoso tenía una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, con fecha del 20 de septiembre de 2022.

Tras su detención, el hombre fue trasladado bajo custodia a una estación policial, donde se le elaboró el expediente correspondiente antes de ser remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

Delito de tráfico de drogas

En una segunda acción, también ejecutada en La Lima, los agentes arrestaron a un joven de 22 años, originario y residente del departamento de Choluteca, quien era requerido por la justicia por el delito de tráfico de drogas.