Policía descarta enfrentamiento en finca de Rigores, Colón

Autoridades de la Policía Nacional descartaron este día de manera oficial que se haya registrado un enfrentamiento armado en la finca Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores, jurisdicción de Trujillo, departamento de Colón.
La aclaración surge luego de reportes sobre supuestos tiroteos en la zona que encendieran las alarmas. Ante la alerta, un contingente de varios agentes policiales se desplazó anoche de emergencia hacia el sector para verificar la situación.
Tras realizar minuciosas inspecciones en el terreno, los uniformados confirmaron que no se encontraron indicios, casquillos ni elementos que apunten a que ocurrió un intercambio de disparos.Este incidente se suscita en un contexto de extrema tensión en la región del bajo Aguán.
El pasado jueves, 21 de mayo, la zona fue escenario de una masacre que cobró la vida de 20 personas.
A raíz de la matanza, la Policía Nacional mantiene la zona completamente militarizada y bajo intensos operativos de control para restablecer el orden y dar con los responsables del múltiple crimen.