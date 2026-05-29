  1. Inicio
  2. · Sucesos

Policía descarta enfrentamiento en finca de Rigores, Colón

A raíz del múltiple crimen, la Policía Nacional mantiene la zona militarizada y bajo intensos operativos de control

Policía descarta enfrentamiento en finca de Rigores, Colón

Agentes policiales en un retén en Rigores, Colón.

​​​Trujillo, Colón.

Autoridades de la Policía Nacional descartaron este día de manera oficial que se haya registrado un enfrentamiento armado en la finca Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores, jurisdicción de Trujillo, departamento de Colón.​

La aclaración surge luego de reportes sobre supuestos tiroteos en la zona que encendieran las alarmas. Ante la alerta, un contingente de varios agentes policiales se desplazó anoche de emergencia hacia el sector para verificar la situación.

Autorizan la exhumación de 20 víctimas de masacre en Rigores, Colón

Tras realizar minuciosas inspecciones en el terreno, los uniformados confirmaron que no se encontraron indicios, casquillos ni elementos que apunten a que ocurrió un intercambio de disparos.​Este incidente se suscita en un contexto de extrema tensión en la región del bajo Aguán.

El pasado jueves, 21 de mayo, la zona fue escenario de una masacre que cobró la vida de 20 personas.​

Evalúan hotel incautado en Colón para albergar policías que investigan masacre

A raíz de la matanza, la Policía Nacional mantiene la zona completamente militarizada y bajo intensos operativos de control para restablecer el orden y dar con los responsables del múltiple crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias