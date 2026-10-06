Torturada y abusada: matan a "Juanita, la bailarina" en Petoa, Santa Bárbara

Petoa, Santa Bárbara. Una mujer identificada como Juana Idalia Vásquez, conocida por habitantes de Petoa como "Juanita, la bailarina", fue encontrada sin vida en una zona montañosa de ese municipio de Santa Bárbara, en circunstancias que son objeto de las diligencias de las autoridades. De acuerdo con el reporte preliminar y testimonios de familiares, Vásquez salió de su vivienda el domingo 4 de octubre. Sin embargo, no volvió a casa, por lo que sus familiares, acompañados por vecinos, emprendieron una búsqueda en distintos sectores de la localidad.

La búsqueda terminó con el hallazgo del cadáver en un área de difícil acceso, cerca de una quebrada. Personas que llegaron al lugar señalaron que la víctima estaba desnuda y presentaba señales de violencia, además de indicios de una posible agresión sexual. También habría sido encontrada con una bolsa colocada sobre la cabeza. Las condiciones del terreno dificultaron el traslado del cuerpo. Ante esa situación, familiares de Vásquez utilizaron una hamaca improvisada para sacarlo de la zona montañosa y llevarlo hasta la vivienda de la víctima.

Posteriormente, personal de las autoridades realizó el levantamiento legal del cadáver en la casa, siguiendo el procedimiento correspondiente para su traslado y posterior autopsia médico-legal. Luego, los restos fueron entregados a sus familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la identidad de la persona o personas que podrían estar relacionadas con la muerte de Vásquez. Sus familiares y habitantes de Petoa solicitaron el esclarecimiento del caso y que, de identificarse al responsable, sea puesto a disposición de la justicia.