Identifican a conductor de bus ultimado en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Un conductor del transporte público fue asesinado en un nuevo hecho violento registrado en San Pedro Sula, luego de ser atacado a balazos mientras realizaba su jornada laboral.

La víctima fue identificada como Alexis Isaac Castro Rivera, quien manejaba una unidad de la ruta hacia la colonia López Arellano (Choloma) cuando ocurrió el atentado.