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Identifican a conductor de bus ultimado en San Pedro Sula

Alexis Isaac Castro era conductor de una unidad del sector López Arellano. Fue interceptado en la avenida Júnior de San Pedro Sula

Identifican a conductor de bus ultimado en San Pedro Sula

Fotografía en vida de Alexis Isaac Castro Rivera.
San Pedro Sula.

Un conductor del transporte público fue asesinado en un nuevo hecho violento registrado en San Pedro Sula, luego de ser atacado a balazos mientras realizaba su jornada laboral.

La víctima fue identificada como Alexis Isaac Castro Rivera, quien manejaba una unidad de la ruta hacia la colonia López Arellano (Choloma) cuando ocurrió el atentado.

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El ataque se produjo la noche del lunes 30 de marzo en la avenida Junior, según versiones preliminares, tras un asalto a la unidad.

Producto de los impactos, Castro Rivera resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

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Hasta ahora, se desconoce la identidad de los responsables y las causas del crimen. Autoridades de seguridad indicaron que ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los autores del ataque.

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Redacción La Prensa
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