Aseguran 16,500 arbustos de coca en el Parque Nacional Pico Bonito

En el marco de una operación de alto impacto, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron y aseguraron este viernes, una plantación de supuesta hoja de coca ubicada en una zona estratégica entre el Parque Nacional Pico Bonito y el Refugio de Vida Silvestre Texiguat, ubicado en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida.
El área asegurada comprende aproximadamente tres manzanas de terreno, donde los elementos militares contabilizaron alrededor de 16,500 arbustos del alucinógeno.
De acuerdo con los reportes oficiales, al momento de la llegada de los uniformados no se encontraban personas en el lugar, por lo que no se registraron detenciones; sin embargo, se hallaron diversos vestigios que confirman que sujetos pernoctaban en la zona para el cuidado y mantenimiento de los cultivos ilegales.
Cabe destacar que las autoridades mantienen operaciones permanentes en las zonas montañosas de los departamentos de Atlántida y Colón, regiones donde de manera constante se han asestado duros golpes al narcotráfico mediante el aseguramiento y posterior destrucción de plantaciones similares.