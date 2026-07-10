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Aseguran 16,500 arbustos de coca en el Parque Nacional Pico Bonito

Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación en el municipio de La Masica, Atlántida, logrando el aseguramiento de una plantación de tres manzanas de tierra sembradas con supuesta hoja de coca

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 16:25 -
  • Carlos Molina
Aseguran 16,500 arbustos de coca en el Parque Nacional Pico Bonito

Al notar la presencia militar, quienes custodiaban el sector se dieron a la fuga. En el perímetro solo se encontraron campamentos improvisados y vestigios que evidencian la actividad ilícita

 Foto: La Prensa
La Masica, Atlántida

En el marco de una operación de alto impacto, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron y aseguraron este viernes, una plantación de supuesta hoja de coca ubicada en una zona estratégica entre el Parque Nacional Pico Bonito y el Refugio de Vida Silvestre Texiguat, ubicado en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

El área asegurada comprende aproximadamente tres manzanas de terreno, donde los elementos militares contabilizaron alrededor de 16,500 arbustos del alucinógeno.

FFAA asegura plantación con 16 mil arbustos de hoja de coca en Colón

​​​​​​​De acuerdo con los reportes oficiales, al momento de la llegada de los uniformados no se encontraban personas en el lugar, por lo que no se registraron detenciones; sin embargo, se hallaron diversos vestigios que confirman que sujetos pernoctaban en la zona para el cuidado y mantenimiento de los cultivos ilegales.

En un sector montañoso del municipio de La Masica en Atlántida se ejecutó el operativo. El campamento fue hallado desierto y no se reportaron capturas.

En un sector montañoso del municipio de La Masica en Atlántida se ejecutó el operativo. El campamento fue hallado desierto y no se reportaron capturas.

Cabe destacar que las autoridades mantienen operaciones permanentes en las zonas montañosas de los departamentos de Atlántida y Colón, regiones donde de manera constante se han asestado duros golpes al narcotráfico mediante el aseguramiento y posterior destrucción de plantaciones similares.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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