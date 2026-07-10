Aseguran 16,500 arbustos de coca en el Parque Nacional Pico Bonito

La Masica, Atlántida

En el marco de una operación de alto impacto, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron y aseguraron este viernes, una plantación de supuesta hoja de coca ubicada en una zona estratégica entre el Parque Nacional Pico Bonito y el Refugio de Vida Silvestre Texiguat, ubicado en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

El área asegurada comprende aproximadamente tres manzanas de terreno, donde los elementos militares contabilizaron alrededor de 16,500 arbustos del alucinógeno.