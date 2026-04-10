Seguirán presos capturados en asalto frustrado a supermercado ceibeño

La Ceiba, Atlántida

Un juez de los Tribunales de La Ceiba dictó este jueves 9 de abril auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra cuatro acusados de intentar asaltar un supermercado en La Ceiba, en el norte de Honduras. El hecho fue frustrado por la Policía Nacional. Los imputados son Crisley Charlet Reyes Ávila, Sthephany Edith Cárcamo Cortés, Joel Enrique Baires Martínez y Luis Edgardo Pon Iraheta, acusados de los delitos de robo con violencia o intimidación agravado continuado, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.

El violento asalto

Los hechos que originaron el proceso judicial ocurrieron el pasado 26 de marzo, alrededor de las 2:30 pm, en la residencial Villa Mary. Según las pruebas presentadas, cámaras de seguridad del supermercado Marilú captaron el momento en que un vehículo tipo turismo, color blanco, se estacionó frente al establecimiento.

Del automotor descendieron los acusados, quienes irrumpieron de forma violenta en el local con armas en mano para someter a clientes y empleados. Sin embargo, gracias a una rápida respuesta operativa de la Policía Nacional, el asalto fue frustrado cuando los sospechosos intentaban escapar con el botín, lo que permitió la captura de los cuatro presuntos integrantes de la banda.