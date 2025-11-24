Rescatan a hondureña que cayó en cisterna de un hotel

Una mujer fue rescatada esta mañana tras caer accidentalmente en la cisterna del hotel París en La Ceiba, Atlántida.
La afectada fue identificada como Mery Xiomara Canales, de 45 años, y es empleada del hotel.
Canales cayó en la estructura subterránea, que se estima tenía una profundidad de 12 pies.
Tras un operativo de rescate, la señora Canales fue extraída con éxito de la cisterna por personal del Cuerpo de Bomberos y trasladada de inmediato al hospital Atlántida para recibir atención médica y una evaluación completa de su estado de salud.
Francisco Rodríguez, portavoz del Cuerpo de Bomberos, detalló que Canales sobrevivió gracias a que la cisterna estaba vacía. "Si hubiese estado llena estuviéramos hablando de la pérdida de una vida", declaró.