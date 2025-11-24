  1. Inicio
Rescatan a hondureña que cayó en cisterna de un hotel

Una mujer de 45 años fue rescatada por Bomberos en La Ceiba, Atlántida, tras caer en la cisterna

  • 24 de noviembre de 2025 a las 10:55 -
  • Carlos Molina
El Cuerpo de Bomberos rescató a Xiomara Canales.

La Ceiba, Atlántida.

Una mujer fue rescatada esta mañana tras caer accidentalmente en la cisterna del hotel París en La Ceiba, Atlántida. ​

La afectada fue identificada como Mery Xiomara Canales, de 45 años, y es empleada del hotel.

Canales cayó en la estructura subterránea, que se estima tenía una profundidad de 12 pies.

​Tras un operativo de rescate, la señora Canales fue extraída con éxito de la cisterna por personal del Cuerpo de Bomberos y trasladada de inmediato al hospital Atlántida para recibir atención médica y una evaluación completa de su estado de salud.

Francisco Rodríguez, portavoz del Cuerpo de Bomberos, detalló que Canales sobrevivió gracias a que la cisterna estaba vacía. "Si hubiese estado llena estuviéramos hablando de la pérdida de una vida", declaró.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

