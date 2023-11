Identifican a médico que murió por Dengue en Tegucigalpa

Según familiares, él pudo haber salvado su vida, pero el poco interés del Seguro Social donde asistió lo llevó a que su estado de salud se complicara, por lo que tuvieron que buscar ayuda privada y varios de los hospitales les dijeron que para el cuadro que el presentaba no tenían los recursos necesarios.

Fue hasta el sábado que encontraron donde ingresarlo pero su cuadro estaba muy avanzado.

“Si una persona con recursos económicos y con un nivel de influencia médica como él no encontró ayuda no nos imaginamos lo que vive la población que no los tiene. Realmente lo que estamos viviendo en el país es una bomba de tiempo que solo Dios puede ayudarnos”, dijo un familiar de Erazo.