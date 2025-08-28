  1. Inicio
Identifican a dueño de lubricentro asesinado en San Pedro Sula

Ramón Enrique Hernández de 40 años estaba pintando el local cuando un sujeto armado se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

San Pedro Sula, Honduras

De varios disparos fue asesinado este jueves Ramón Enrique Hernández de 40 años, comerciante que desde hacía dos meses trabajaba en la remodelación de su lubricentro para reabrirlo en el barrio Paz Barahona de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El hecho ocurrió en la calle 12 y 13, 10 avenida del mencionado barrio, cuando Hernández se encontraba pintando el local. Según testigos, un individuo se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones. Tras el ataque, el agresor le robó el arma de fuego que la víctima portaba y luego salió corriendo por la calle 12, perdiéndose entre las cuadras.

Matan a dueño de lubricentro durante asalto en el barrio Paz Barahona

Gravemente herido, Hernández fue auxiliado por sus trabajadores y vecinos, quienes lo trasladaron a una clínica privada ubicada en la 12 y 13 calle, 7 avenida, del mismo sector. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Agentes policiales se presentaron al lugar para iniciar con las investigaciones y dar con el paradero del responsable.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

