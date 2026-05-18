Hallan muerto a menor de 16 años tras ser privado de su libertad en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Un ataque armado cobró la noche del domingo 17 de mayo la vida de un menor de 16 años en la colonia Arenales del sector La Satélite, de San Pedro Sula, zona norte del Honduras.

El reporte policial indica que alrededor de las 11:40 pm, individuos armados interceptaron y privaron de su libertad al menor en la colonia Municipal siempre de San Pedro Sula.Según las investigaciones los captores trasladaron a la víctima en un vehiculo hasta el sector donde le habrían quitado la vida de varios balazos.

Parientes que llegaron a la escena, confirmaron que se trataba de José David y añadieron que alrededor de las 8:00 pm fue la última comunicación que tuvieron con él, ya que habló por celular con su abuela.

Agentes que se hicieron presentes al lugar para recabar evidencia que lleve a los responsables del crimen, indicaron desconer el móvil que conllevó al ataque.

Adelantaron que por la dinámica en la que ocurrieron los hechos, no descartaban que miembors de maras y pandillas que operan en la zona, tuvieran algo que ver con la muerte del menor. Hasta esta tarde de lunes, la Policía no reportaba capturas de sospechos.