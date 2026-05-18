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Capturan a joven con varios envoltorios de supuesta marihuana en Choloma

El detenido fue identificado como Santos Josué Alberto Meléndez, de 25 años de edad, de oficio jornalero, originario y residente en Choloma, Cortés

Capturan a joven con varios envoltorios de supuesta marihuana en Choloma

Momentos de la captura de Josué Alberto Meléndez, de 25 años de edad.
Choloma, Honduras

La Policía Nacional de Honduras realizaron la detención en flagrancia de un hombre en posesión de varios envoltorios con supuesta droga, durante un operativo desarrollado en la colonia La Davis, en el municipio de Choloma, zona norte de Honduras.

El detenido fue identificado como Santos Josué Alberto Meléndez, de 25 años de edad, de oficio jornalero, originario y residente de esta misma localidad, según el informe policial.

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De acuerdo con el reporte, al momento de efectuar el registro personal, los agentes le encontraron varios envoltorios plásticos transparentes que contenían en su interior supuesta marihuana, presuntamente lista para su distribución y venta.

La acción policial forma parte de diligencias investigativas y operativas orientadas a contrarrestar el microtráfico y otros delitos que afectan la seguridad de la población en la zona del Valle de Sula.

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, será remitido ante el Ministerio Público de Honduras, donde se continuará con el proceso legal conforme a lo establecido en la ley.

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Redacción La Prensa
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