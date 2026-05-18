Hallan cuerpo de mujer en una poza del río Coloradito en Atlántida

La Ceiba, Atlántida

El cuerpo de una mujer fue encontrado flotando la tarde de este lunes en las aguas del río Coloradito, en la poza conocida como “El Tamarindo”, ubicada en la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Alejandra Yasmin Bardales (de 23 años), conocida en la zona con el alias de “Mariposa”. Hasta el momento, las autoridades no han especificado las causas de su muerte.