Hallan cuerpo de mujer en una poza del río Coloradito en Atlántida

El cuerpo de una mujer fue encontrado flotando la tarde de este lunes en las aguas del río Coloradito, en la poza conocida como “El Tamarindo”, ubicada en la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.
La víctima fue identificada como Alejandra Yasmin Bardales (de 23 años), conocida en la zona con el alias de “Mariposa”. Hasta el momento, las autoridades no han especificado las causas de su muerte.
Miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para colaborar con la extracción del cuerpo del río. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cadáver a la morgue de La Ceiba.
Las autoridades esperan que la autopsia determine si se trató de una muerte por ahogamiento o si existen indicios de violencia. Hasta ahora, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan bajo investigación.