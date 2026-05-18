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Hallan cuerpo de mujer en una poza del río Coloradito en Atlántida

Habitantes de la aldea El Pino, en el municipio de El Porvenir, fueron sorprendidos al ver el cuerpo de una mujer flotando en el río. La policía investiga si murió ahogada o hubo mano criminal

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 17:15 -
  • Carlos Molina
Hallan cuerpo de mujer en una poza del río Coloradito en Atlántida

El cuerpo fue sacado del río por miembros del Cuerpo de Bomberos y llevado a la parte alta donde Medicina Forense realizó el levantamiento.

Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

El cuerpo de una mujer fue encontrado flotando la tarde de este lunes en las aguas del río Coloradito, en la poza conocida como “El Tamarindo”, ubicada en la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Alejandra Yasmin Bardales (de 23 años), conocida en la zona con el alias de “Mariposa”. Hasta el momento, las autoridades no han especificado las causas de su muerte.

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Miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para colaborar con la extracción del cuerpo del río. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cadáver a la morgue de La Ceiba.

Las autoridades esperan que la autopsia determine si se trató de una muerte por ahogamiento o si existen indicios de violencia. Hasta ahora, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan bajo investigación.​​​​​​

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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