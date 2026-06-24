Hallan el cadáver de un hombre abajo del puente del río Danto, junto a una bicicleta

La Ceiba, Atlantida

A la par del cadáver se encontró una bicicleta, la cual se presume era el medio de transporte en el que se movilizaba el ahora occiso.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Los peritos detallaron que el hombre tiene el rostro completamente desfigurado.

Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles abajo del puente sobre el río Danto , en la ciudad de La Ceiba.

Curiosos y pobladores que llegaron a la escena aseguraron no conocer al hombre, de quien solo se detalló que es de contextura gruesa y de una edad comprendida entre los 30 y 35 años aproximadamente.

Las autoridades presumen de forma preliminar que el ciudadano pudo haber caído del puente con todo y su bicicleta en horas de la noche de ayer o la madrugada de hoy.

El hallazgo se registró hasta horas de la tarde, luego de que personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) que realizaba labores de poda en la zona divisara los restos.

El cuerpo no se encontraba a simple vista debido a que la densa maleza del sector lo cubría por completo. Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron rápidamente al lugar para colaborar con las difíciles labores de rescate y subir el cadáver a la superficie.

Hasta esta hora de la tarde, ningún familiar de la víctima se había presentado en la escena del hallazgo.