Envían a El Pozo a dos acusados por asesinato de tres estudiantes en El Progreso

San Pedro Sula, Honduras

Un juzgado con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra dos hombres señalados de participar en el asesinato de tres estudiantes de secundaria ocurrido el pasado 26 de mayo en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro.

La resolución fue emitida por una jueza del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, durante una audiencia inicial desarrollada de forma virtual mediante la plataforma Zoom.

Los imputados fueron identificados como Germán David Gómez Escobar y Mauricio Yandel Alvarado Montoya, quienes son acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de Geral Isaac Padilla Castro, Carlos Daniel Velásquez Suazo y Jonathan Joel Hernández Moreno, así como de los derechos fundamentales de la sociedad.

Durante la audiencia, representantes del Ministerio Público ratificaron el requerimiento fiscal y presentaron diversos medios de prueba, entre ellos evidencia documental, pericial y testifical.

Entre las pruebas expuestas figura la declaración de un testigo protegido y el análisis de grabaciones obtenidas por cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 y otros sistemas de seguridad, las cuales habrían captado el momento en que se produjo el ataque.

Tras valorar los elementos presentados por la Fiscalía, la jueza determinó que existen indicios racionales suficientes para continuar el proceso penal contra los imputados y ordenó que ambos permanezcan privados de libertad para garantizar su comparecencia en las siguientes etapas judiciales.

Los acusados cumplirán la medida cautelar bajo la custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, mientras avanza el proceso en su contra.

El crimen ocurrió el 26 de mayo en la colonia Suazo Córdova de El Progreso y causó conmoción entre la población debido a que las víctimas eran estudiantes de secundaria.