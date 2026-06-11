Dictan prisión preventiva a exdiputado acusado de asesinato

Tegucigalpa, Honduras

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial, luego de que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentará elementos de prueba indiciarios que los vinculan con los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución tentativa acabada.

El Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el exdiputado Víctor Hugo Romero Chinchilla , Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Adres Adolfo Ramos Navis.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados son señalados como presuntos responsables del asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y de la tentativa de asesinato en perjuicio de otro ciudadano.

Según las diligencias de investigación, el crimen ocurrió el 17 de noviembre de 2018, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en un sector conocido como El Portillo o El Puente, en el municipio de Sensenti, Ocotepeque.

La Fiscalía establece que, previo a su muerte, Chacón Fuentes fue trasladado a una zona de difícil acceso, donde habría sido agredido violentamente.

Cuatro días después, la víctima fue encontrada sin vida.Asimismo, el Ministerio Público sostiene que la muerte de Chacón Fuentes fue presuntamente planificada y coordinada por Víctor Hugo Romero Chinchilla, quien habría proporcionado armas para la comisión del crimen. De igual forma, señala que Emeterio Carbajal Gómez habría utilizado su vehículo durante la ejecución de los hechos.

Las investigaciones también apuntan a que el móvil del asesinato estaría relacionado con el supuesto incumplimiento de un encargo para asesinar a otro ciudadano.

Por este caso, la audiencia preliminar fue programada para el próximo 19 de agosto a las 9:30 de la mañana, etapa en la que se determinará si la causa es elevada a juicio oral y público.