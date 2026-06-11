Policía arresta a sospechoso de doble asesinato en El Negrito, Yoro

El Negrito, Yoro.

La Policía capturó este jueves un ciudadano que tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato. La detención se realizó a las 6:00 am en la aldea El Rodeo, municipio de El Negrito, departamento de Yoro. El detenido fue identificado como Yunior Escari Ramos Mateo (de 39 años), agricultor, soltero, de nacionalidad hondureña, originario de Tela, Atlántida, y residente en la aldea El Rodeo, El Negrito, Yoro.

De acuerdo con la información policial, Ramos Mateo era requerido por las autoridades judiciales mediante el expediente 174-2025, con una orden de captura emitida el 11 de abril de 2025 por el delito de asesinato. Según los antecedentes del caso, a las 8:30 pm del 14 de abril de 2024 se recibió una denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, en la que se reportó un enfrentamiento ocurrido en la aldea San José, municipio de El Negrito, Yoro.