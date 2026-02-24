  1. Inicio
Detienen a colombiano con más de 17 mil dólares sin justificar en aeropuerto de SPS

El arresto al hombre de 68 años se efectuó durante una inspección en el punto de rayos X, donde se le encontró la cantidad de 17,570 dólares, sin poder justificar la procedencia legal del dinero

Cabe destacar que, el detenido, de 68 años, es originario y residente en Cali, Colombia; además, se le decomisó un teléfono celular.
San Pedro Sula, Honduras

Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiano, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, mediante labores de inspección en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El arresto se efectuó durante una inspección en el punto de rayos X, donde se le encontró la cantidad de 17,570 dólares, sin poder justificar la procedencia legal del dinero.

Cabe destacar que, el detenido, de 68 años, es originario y residente en Cali, Colombia; además, se le decomisó un teléfono celular.

Por lo anterior, fue remitido a las autoridades correspondientes por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

