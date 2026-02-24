Detienen a colombiano con más de 17 mil dólares sin justificar en aeropuerto de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiano, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, mediante labores de inspección en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El arresto se efectuó durante una inspección en el punto de rayos X, donde se le encontró la cantidad de 17,570 dólares, sin poder justificar la procedencia legal del dinero.