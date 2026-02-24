Capturan a madre hondureña acusada de vender a sus tres hijas

La Policía Nacional informó este día sobre la desarticulación de una red de trata de personas, donde fue capturada una mujer señalada de entregar a sus propias hijas a cambio de beneficios económicos.
Según el reporte de las autoridades, "la madre lideraba una red de trata de personas en donde utilizaba a sus tres hijas para que estuvieran con hombres a cambio de dinero".
Además de la captura de la mujer, los agentes policiales también arrestaron a seis hombres implicados en el caso: "Se ha logrado la captura de seis individuos que habrían pagado a la madre para estar con las menores".
Las autoridades recalcaron que siguen ampliando la investigación para determinar si hay otras personas involucradas en este caso de trata de personas.