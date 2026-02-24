  1. Inicio
Capturan a madre hondureña acusada de vender a sus tres hijas

Además de la principal sospechosa, la Policía Nacional también arrestó a seis sujetos, quienes presuntamente habrían realizado pagos para participar en estos actos

Según las autoridades, la madre se beneficiaba económicamente de manera ilegal a través de sus hijas.
San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional informó este día sobre la desarticulación de una red de trata de personas, donde fue capturada una mujer señalada de entregar a sus propias hijas a cambio de beneficios económicos.

Según el reporte de las autoridades, "la madre lideraba una red de trata de personas en donde utilizaba a sus tres hijas para que estuvieran con hombres a cambio de dinero".

Además de la captura de la mujer, los agentes policiales también arrestaron a seis hombres implicados en el caso: "Se ha logrado la captura de seis individuos que habrían pagado a la madre para estar con las menores".

Las autoridades recalcaron que siguen ampliando la investigación para determinar si hay otras personas involucradas en este caso de trata de personas.

Redacción La Prensa
