Capturan a madre hondureña acusada de vender a sus tres hijas

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional informó este día sobre la desarticulación de una red de trata de personas, donde fue capturada una mujer señalada de entregar a sus propias hijas a cambio de beneficios económicos.

Según el reporte de las autoridades, "la madre lideraba una red de trata de personas en donde utilizaba a sus tres hijas para que estuvieran con hombres a cambio de dinero".