“Hubo mano criminal”, dice padre de doctora Ferrera

El cadáver de Alma Ferrera fue trasladado a Danlí, El Paraíso, de donde era originaria, para su sepelio; sin embargo, debido a los hematomas que presentaba las autoridades determinaron practicarle una autopsia en el Hospital Escuela de Tegucigalpa.

Aunque los resultados de la autopsia no han sido oficializados, los golpes llevan a pensar a su padre que no fue suicidio.

“La conocía y sabía que no era capaz de eso, y ahora los exámenes forenses y la información que tengo me revelan que esta persona (Johnson) sin corazón, sin agradecimiento, sin nada y con todo el apoyo que se le brindó no tuvo escrúpulos. Debido a mi situación que estoy fuera de Honduras, me imagino que él colaboró con mano criminal para que esto se diera”, aseguró don Salomón Ferrera.

Fueron ocho años de relación que mantuvo la doctora Alma Ferrera con su pareja, y don Salomón recuerda que su hija sufría de violencia doméstica.