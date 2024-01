“Lo tengo así porque me maltrata y solo el cuello me busca”

San Pedro Sula, Honduras.

Doña Ana Lía Flores tiene siete meses de estar viviendo el sufrimiento de tener obligadamente encadenado de pies y manos a su hijo porque teme que la mate. Al llegar a la casa de doña Ana Lía en la colonia Armando Gale encontramos a su hijo José Samuel queriendo saltarse el cerco de alambre de malla ciclón para huir de su vivienda. Al ver a los periodistas el jovencito se calmó y nos dijo “verdad que no me van a llevar”, creyendo que éramos policías y le habló a su mamá. Doña Ana Lía empezó a narrarnos su triste historia manifestando que desde junio del año pasado empezó el problema de demencia de su hijo.

“Primero empezó con un dolor en el pecho se puso ciego, sordo mudo y solo pasaba parado. En el día pasaba solo en el sol”, dijo la madre del joven, quien agregó que José Manuel estuvo dos meses que no comía ni tomaba nada. El joven tenía un sentimiento de culpa y le pedía a la familia que lo perdonaran. “Después manifestaba que miraba animales y que las culebras me tragaban a mí y que yo me tragaba las culebras y que también miraba La Llorona”, relató la señora. Indicó que su hijo en un tiempo mejoró, pero después tuvo una recaída y no recuperó la memoria por completo. Antes de sufrir su problema mental José Samuel era un muchacho normal con un buen comportamiento, incluso llegó hasta noveno grado. “Me veo obligada a tenerlo encadenado porque se pone agresivo y trata de agredirme, me maltrata, me golpea y dice que me va a matar y solo el cuello me busca. A veces tengo luchas con él hasta de dos horas porque lo que quiere es matarme”, expresó doña Ana Lía.

“A veces cuando estoy cocinando él se me va por detrás a quererme agarrar del cuello y yo no me puedo descuidar de él un momento porque aunque lo tenga encadenado se salta el cerco”. Explicó que cuando su hijo sale a la calle no agrede a nadie y dijo que solo con ella es que es agresiva porque “solo yo vivo con él”. “Yo quisiera que me ayuden porque uno no trabajo y no tengo ayuda de nadie y temo que me vaya a matar”, manifestó.

Desesperada