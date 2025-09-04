  1. Inicio
A su casa llegan a matar a un joven en La Ceiba, Atlántida

El joven fue identificado como Raúl Alejandro Reyes de 24 años de edad.

Vista de la escena del crimen en La Ceiba, Atlántida.
La Ceiba, Honduras

Un joven identificado como Raúl Alejandro Reyes (24) fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Suyapa, en el sector sur de La Ceiba.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados ingresaron a la vivienda y descargaron una ráfaga de disparos contra el ahora occiso, dejándolo sin vida en el lugar.

Vecinos relataron que la zona se mantiene bajo el acecho de grupos pandilleros, quienes desde hace semanas mantienen atemorizados a los habitantes de la colonia Suyapa y sectores aledaños.

Incluso, hace pocos días los residentes reportaron intensas balaceras en horas de la madrugada, lo que refuerza la preocupación por la ola de violencia que golpea a esta zona de La Ceiba.

Las autoridades policiales llegaron a la escena para iniciar con las investigaciones, sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento.

