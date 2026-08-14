Capturan a tres implicados directos en crimen de cuatro primos en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

El operativo fue ejecutado en la colonia Las Mercedes, como parte de las diligencias orientadas a esclarecer el cuádruple crimen que conmocionó a los habitantes de esta ciudad.

La Policía Nacional de Honduras logró la captura este viernes de tres implicados directos en el brutal asesinato de cuatro primos en La Ceiba, Atlántida.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís. Los cuatro jóvenes, que eran primos, fueron encontrados muertos el pasado 19 de julio entre las colonias San José y Canelas de La Ceiba.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda de la colonia Las Mercedes, los investigadores requirieron a dos menores de edad, un hombre y una mujer, quienes son señalados preliminarmente como presuntos participantes en el asesinato de los cuatro jóvenes.

Este procedimiento se suma a otro allanamiento ejecutado horas antes por equipos de investigación, que permitió la captura de un hombre presuntamente vinculado de manera directa con el cuádruple crimen.

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Al momento de su arresto, al sospechoso le fue decomisada un arma de fuego que, de acuerdo con las primeras investigaciones, sería la utilizada para quitarles la vida a las cuatro víctimas.

Además, durante las acciones policiales fueron requeridos otros dos hombres, quienes permanecen bajo custodia de las autoridades mientras se realizan las investigaciones para establecer su posible participación y el grado de responsabilidad que tendrían en el hecho.

Con estas acciones, la Policía Nacional mantiene bajo investigación a un total de cinco personas, entre ellas los dos menores de edad, como parte de las diligencias encaminadas a identificar a todos los responsables del crimen.