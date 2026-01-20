  1. Inicio
Capturan a hondureño recién deportado vinculado a la muerte de un colombiano en SPS

El detenido Cristhian Isaac Robles Rosales, de 29 años, enfrenta cargos por homicidio, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.

Momentos de la captura de Cristhian Isaac Robles Rosales, de 29 años de edad.
San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Cristhian Isaac Robles Rosales, de 29 años y conocido con el alias “Cachorro”, vinculado con la muerte de un ciudadano colombiano y otros delitos graves ocurridos en San Pedro Sula en 2023.

La detención se produjo cuando el imputado ingresó al país en condición de deportado a través de la terminal aérea Ramón Villeda Morales, tras permanecer prófugo de la justicia por casi tres años.

Robles Rosales era requerido por las autoridades hondureñas y contaba con una Notificación Azul de Interpol, emitida en junio de 2023, para su localización y captura internacional.

Los hechos

Según las investigaciones, el crimen se registró la tarde del 16 de marzo de 2023 en la colonia Montefresco, durante un robo perpetrado en el salón de belleza “Lusdaris Beauty”.

El imputado, junto con otros dos sujetos armados, ingresó violentamente al establecimiento y intentó despojar de sus pertenencias a los presentes. Entre las víctimas se encontraba Jhon Jairo Mosquera Cossio, de nacionalidad colombiana, quien opuso resistencia y fue asesinado a disparos en el lugar.

El detenido, originario de Danlí y residente en la residencial Las Orquídeas de Villanueva, Cortés, enfrenta cargos por homicidio, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.

La DPI indicó que la captura es resultado de un trabajo coordinado con la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público.

Robles Rosales permanecerá a disposición del Ministerio Público, mientras se definen los procedimientos legales correspondientes para su enjuiciamiento.

Este caso había generado conmoción en San Pedro Sula por la violencia del hecho y la muerte de un extranjero en territorio hondureño, y ahora la captura del acusado permite avanzar en las investigaciones y la aplicación de la ley.

