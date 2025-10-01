  1. Inicio
Capturan a "El Chele" por plantación ilícita de hierba en Santa Bárbara

La Dipampco destruyó una plantación de "hierba ilícita" en Trinidad, Santa Bárbara, y capturó al responsable.

Durante el operativo fue detenido un individuo identificado como “El Chele”, señalado como responsable del cultivo.

 Foto: cortesía
Santa Bárbara, Honduras.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) informó este 1 de octubre sobre el hallazgo y destrucción de una plantación de marihuana en la aldea Chimisales, en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara.

De acuerdo con el reporte, se localizó una extensión de aproximadamente una manzana en la que se cultivaban más de 130 arbustos de supuesta marihuana.

Las autoridades procedieron a la erradicación de los arbustos, que según las investigaciones eran cortados y posteriormente trasladados para su procesamiento, comercialización y distribución.

Durante el operativo fue detenido un individuo identificado como “El Chele”, señalado como responsable del cultivo. El capturado enfrentará un proceso judicial por el delito de tráfico de drogas agravado en su modalidad de cultivo.

 (Foto: cortesía)

Además, los agentes de la Dipampco continuaron con el rastreo en el sector para verificar la existencia de otras posibles plantaciones en el departamento de Santa Bárbara.

Tanto el detenido como los arbustos erradicados fueron remitidos a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) del Ministerio Público, donde se presentarán las acusaciones correspondientes.

