Capturan a dos presuntos traficantes en Choloma

Choloma, Cortés.

Dos hombres fueron capturados en una operación desarrollada en Choloma, Cortés, señalados de estar vinculados al tráfico de drogas y a actividades delictivas contra el transporte público.

El operativo fue ejecutado por policías nacionales y de la Dipampco (Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado) en la colonia Monte Verde, donde los sospechosos fueron interceptados en supuesta flagrancia.