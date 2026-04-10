Capturan a dos presuntos traficantes en Choloma

Dos hombres fueron capturados en una operación desarrollada en Choloma, Cortés, señalados de estar vinculados al tráfico de drogas y a actividades delictivas contra el transporte público.
El operativo fue ejecutado por policías nacionales y de la Dipampco (Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado) en la colonia Monte Verde, donde los sospechosos fueron interceptados en supuesta flagrancia.
Los detenidos fueron identificados como Elmer Yonael Figueroa Ruiz y Lester Samir Orellana Tejada, quienes son investigados por su presunta participación en varios hechos delictivos.
La Policía detalló que les decomisaron cocaína y marihuana, además de una motocicleta que, aseguran, era utilizada para vigilar y dar seguimiento a unidades del transporte en la ruta hacia el sector de Choloma.
Ambos sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por tráfico de drogas, además de otros delitos que puedan derivarse de las investigaciones en curso.