Capturan a joven por tráfico ilícito de drogas en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

La acción policial se ejecutó mediante labores de patrullaje preventivo en la colonia La Pita, municipio de Puerto Cortés, donde los uniformados procedieron a la detención del sospechoso conforme a ley.

La Policía Nacional de Honduras logró la detención de una persona del sexo masculino por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud pública

El detenido, Marcos Antonio Velásquez Moreno, de 30 años de edad, de oficio jornalero, es originario de Amapala, Valle, y residente en la aldea El Bálsamo, en el mismo municipio de Puerto Cortés.

Al momento de la detención, se le decomisaron varios envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta droga crack, así como un teléfono celular color gris, presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

El detenido junto con la evidencia decomisada fue remitido a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso de combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en los distintos sectores del municipio de Puerto Cortés.