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Capturan a joven por tráfico ilícito de drogas en Puerto Cortés

El detenido, Marcos Antonio Velásquez Moreno, de 30 años de edad, de oficio jornalero, es originario de Amapala, Valle, y residente en la aldea El Bálsamo, Puerto Cortés

Capturan a joven por tráfico ilícito de drogas en Puerto Cortés

Momentos de la captura del joven en Puerto Cortés.
Puerto Cortés, Honduras

La Policía Nacional de Honduras logró la detención de una persona del sexo masculino por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud pública

La acción policial se ejecutó mediante labores de patrullaje preventivo en la colonia La Pita, municipio de Puerto Cortés, donde los uniformados procedieron a la detención del sospechoso conforme a ley.

Luis trabajaba como delivery, pero en su mochila también llevaba sustancias prohibidas

El detenido, Marcos Antonio Velásquez Moreno, de 30 años de edad, de oficio jornalero, es originario de Amapala, Valle, y residente en la aldea El Bálsamo, en el mismo municipio de Puerto Cortés.

Al momento de la detención, se le decomisaron varios envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta droga crack, así como un teléfono celular color gris, presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

El detenido junto con la evidencia decomisada fue remitido a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso de combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en los distintos sectores del municipio de Puerto Cortés.

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Redacción La Prensa
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