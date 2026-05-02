Capturan a caficultor que estaba prófugo desde 2018 por delitos de asesinato y robo

La Lima, Cortés

La detención se realizó en el municipio de La Lima, Cortés, luego de ubicar al sospechoso mediante acciones operativas desarrolladas en la zona.

Tras labores de seguimiento y vigilancia, agentes de la Policía Nacional de Honduras logró la captura de un individuo que permanecía prófugo de la justicia desde hace más de siete años por su presunta vinculación en delitos de asesinato y robo.

El detenido fue identificado como Migdonio Santos Flores de 51 años, originario y residente en Ajuterique, Comayagua, de oficio caficultor, quien era requerido por los tribunales hondureños desde el año 2018.

De acuerdo con el expediente judicial, sobre él pesaba una orden de captura emitida el 21 de septiembre de 2018 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua, por suponerlo responsable de los delitos antes mencionados.

Las acusaciones se desprenden de un proceso en perjuicio de Abelino Flores, según consta en la orden judicial que motivó su aprehensión.

Autoridades detallaron que el sospechoso se mantenía evadiendo la acción de la justicia desde hace varios años, por lo que su captura representa un avance importante en el seguimiento de este caso.

Una vez requerido por los agentes policiales, el hombre fue detenido de forma inmediata y trasladado bajo custodia para los trámites correspondientes.

Posteriormente, fue puesto a disposición del juzgado que solicitó su captura, donde deberá responder por los señalamientos que pesan en su contra conforme al debido proceso.