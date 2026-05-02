Capturan a joven con más de 70 kilos de presunta sustancia ilícita en Olancho

Juticalpa, Honduras

Un operativo de la Policía Nacional culminó con la detención de un joven que transportaba más de 70 kilos de presunta cocaína en el departamento de Olancho, en un operativo realizado durante la madrugada de este sábado 2 de mayo.

El procedimiento tuvo lugar en la aldea de Telica, municipio de Juticalpa, donde efectivos policiales lograron ubicar e interceptar un vehículo tipo pick-up que venía siendo vigilado tras recibir información de carácter reservado.

Durante la revisión inicial, los agentes notaron anomalías en la carrocería del automotor, por lo que procedieron a realizar una inspección más minuciosa.