Capturan a joven con más de 70 kilos de presunta sustancia ilícita en Olancho

Un operativo de la Policía Nacional culminó con la detención de un joven que transportaba más de 70 kilos de presunta cocaína en el departamento de Olancho, en un operativo realizado durante la madrugada de este sábado 2 de mayo.
El procedimiento tuvo lugar en la aldea de Telica, municipio de Juticalpa, donde efectivos policiales lograron ubicar e interceptar un vehículo tipo pick-up que venía siendo vigilado tras recibir información de carácter reservado.
Durante la revisión inicial, los agentes notaron anomalías en la carrocería del automotor, por lo que procedieron a realizar una inspección más minuciosa.
Con la intervención de unidades caninas entrenadas para la detección de estupefacientes, los agentes descubrieron dobles fondos ocultos donde se escondían los paquetes de la supuesta droga.
El sospechoso fue identificado como Fabio Santos Cálix de 23 años, quien, de acuerdo con las autoridades, evidenció un comportamiento inquieto cuando fue abordado por los uniformados.
El portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, indicó que el detenido será remitido a Tegucigalpa, donde enfrentará el proceso judicial respectivo por su presunta vinculación con el delito de tráfico de estupefacientes.
De igual forma, las autoridades indicaron que este tipo de envíos generalmente está vinculado a rutas que se dirigen hacia distintos puntos del continente, como parte de redes del narcotráfico que operan en la zona.