Ambulancia que traía heridos de Santa Bárbara sufre aparatoso accidente en Cofradía

La ambulancia chocó con un autobús y resultaron dos personas seriamente afectadas.

Cofradía, San Pedro Sula

Una tragedia sobre otra. Una unidad de ambulancia que traía heridos del accidente de la caravana política del Partido Nacional y Liberal en Santa Bárbara sufrió un aparatoso accidente a la altura de la colonia San Jorge, sector Cofradía, zona norte de Honduras.

La ambulancia traía al Mario Rivas a pacientes graves de ese hecho, pero lamentablemente se estrelló contra un autobús en el sector Cofradía.

En el incidente, el conductor resultó gravemente herido y quedó atrapado entre el amasijo de hierro, quedando también adentro de la unidad los heridos que eran trasladados del hospital de Santa Bárbara a San Pedro Sula.

VIDEO: Graban el momento en el que ocurre el accidente en caravana política en Santa Bárbara

En el accidente resultaron dos personas seriamente afectadas. Los vecinos salieron a socorrer a los heridos. Minutos más tarde se confirmó que uno de los heridos que eran trasladados murió, luego de salir disparado a causa de la colisión.

Accidente en Santa Bárbara

Un trágico accidente en una caravana política del Partido Nacional y Partido Liberal dejó hasta el momento un saldo de nueve personas fallecidas y al menos 30 heridos en la comunidad de Loma Larga, en el municipio de Colinas, Santa Bárbara.

El percance ocurrió debido a una supuesta falla mecánica en el sistema de frenos del camión, provocó que el vehículo volcara mientras transportaba a decenas de personas.

Entre el sitio del accidente y el Hospital Santa Bárbara Integrado hay al menos media hora de distancia. Entre el caos por ayudar a los sobrevivientes, lo que urgía era trasladarlos y para ello se emplearon patrullas policiales, carros particulares y algunas ambulancias que llegaron a la escena.

La avalancha de heridos causó una tremenda conmoción en el pequeño centro asistencial que se vio desbordado por la tragedia. Debido a las limitaciones físicas del recinto, y a la gravedad de la situación, seis pacientes críticos fueron enviados al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula.

Las autoridades trabajaban en el reconocimiento de los fallecidos y heridos para dar el listado oficial con nombres.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

