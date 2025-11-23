Ambulancia que traía heridos de Santa Bárbara sufre aparatoso accidente en Cofradía

Cofradía, San Pedro Sula

Una tragedia sobre otra. Una unidad de ambulancia que traía heridos del accidente de la caravana política del Partido Nacional y Liberal en Santa Bárbara sufrió un aparatoso accidente a la altura de la colonia San Jorge, sector Cofradía, zona norte de Honduras. La ambulancia traía al Mario Rivas a pacientes graves de ese hecho, pero lamentablemente se estrelló contra un autobús en el sector Cofradía. En el incidente, el conductor resultó gravemente herido y quedó atrapado entre el amasijo de hierro, quedando también adentro de la unidad los heridos que eran trasladados del hospital de Santa Bárbara a San Pedro Sula.

En el accidente resultaron dos personas seriamente afectadas. Los vecinos salieron a socorrer a los heridos. Minutos más tarde se confirmó que uno de los heridos que eran trasladados murió, luego de salir disparado a causa de la colisión.

Accidente en Santa Bárbara