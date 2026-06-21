Hombre mordió a una policía durante su captura por maltrato doméstico en Atlántida

Atlántida.

Un joven de 19 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Atlántida tras ser acusado del presunto delito de maltrato familiar en perjuicio de su esposa. Durante el procedimiento, el sospechoso también habría agredido a una funcionaria policial al morderla en uno de sus brazos mientras intentaba evitar su arresto.

De acuerdo con el reporte policial, la captura se realizó luego de recibir una denuncia relacionada con presuntos actos de violencia doméstica. Al momento de ser trasladado por las autoridades, el joven habría opuesto resistencia, lo que derivó en un incidente en el que una agente resultó lesionada por una mordida.

Tras ser controlado por los uniformados, el sospechoso fue puesto bajo custodia y remitido a las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal. Además de la acusación por maltrato familiar, las autoridades investigan la agresión cometida contra la funcionaria policial durante la detención.

El caso ha llamado la atención debido a la conducta mostrada por el detenido durante el operativo, mientras las autoridades reiteraron su compromiso de atender las denuncias por violencia intrafamiliar y proceder conforme a la ley ante cualquier agresión contra miembros de los cuerpos de seguridad.