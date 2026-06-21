Capturan a pareja señalada de usar acta de nacimiento falsa para apropiarse de una niña

Tocoa, Colón.

Funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron este domingo un allanamiento de morada en la colonia Monroy, sector de la aldea Isletas, en Tocoa, Colón, que dejó como resultado la captura de dos personas. Los detenidos tienen 62 y 52 años de edad y, según las autoridades, son sospechosos de la comisión de varios delitos en perjuicio de la fe pública, la salud de la población y el orden familiar. Entre los ilícitos que se les imputan figuran la no presentación o entrega de menores a sus padres, tráfico de droga, falsificación de documentos públicos, suposición de parto y ocultación de menor.

La operación policial se originó tras una denuncia interpuesta por una madre ante las oficinas de la DPI, quien señaló que había dejado a su hija bajo el cuidado del padre, una exmadrastra de la menor y la pareja sentimental de esta última, por motivos laborales. La denunciante relató que, al intentar recuperar a la niña, las personas que la cuidaban se negaron a entregarla, lo que activó la intervención de las autoridades. Ante la alerta, se conformó un equipo técnico-policial que se desplazó hasta el lugar para verificar la situación y ejecutar las diligencias correspondientes. En el sitio, los ahora detenidos aseguraron ser los padres biológicos de la menor, presentando un acta de nacimiento que, según las investigaciones preliminares, habría sido falsificada y emitida supuestamente en Sabá, Colón, con fecha del 18 de febrero de 2026.