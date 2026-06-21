Los últimos minutos de Carlos Miranda, estudiante de Derecho que murió tras descarga eléctrica

Carlos Ricardo Miranda Mayorga, un joven copaneco de 21 años y estudiante de Derecho, vivió sus últimos minutos entre la urgencia de un trabajo y la esperanza de sobrevivir tras una descarga eléctrica que terminó arrebatándole la vida.
La tragedia ocurrió cuando el joven realizaba labores de instalación de cableado en Santa Rita, Copán, un oficio con el que buscaba también sostener sus estudios universitarios
De acuerdo con la información preliminar, Carlos se encontraba trabajando en altura cuando, en medio de las maniobras, habría hecho contacto accidental con una línea de alta tensión.
Testigos aseguraron que, en cuestión de segundos, el joven Carlos quedó gravemente herido tras sufrir la descarga eléctrica.
Compañeros y personas presentes en la zona alertaron a los equipos de emergencia, que llegaron rápidamente para brindarle asistencia y coordinar su traslado.
Con la urgencia de salvarle la vida, fue llevado de inmediato al Hospital Nacional de Chiquimula, en Guatemala, debido a la cercanía con el lugar del accidente. La tragedia ocurrió el pasado 17 de junio.
En el trayecto, sus familiares se sumaron al traslado, aferrados a la esperanza de que aún pudiera recibir atención médica a tiempo y superar el crítico estado en el que se encontraba.
Sin embargo, al ingresar al centro asistencial, el personal médico confirmó que Carlos Ricardo ya no presentaba signos vitales.
La noticia generó profunda consternación entre sus familiares y allegados, quienes relataron que durante el traslado mantenían la esperanza de un desenlace distinto.
Carlos, además de trabajar en instalación de cableado, era estudiante de la carrera de Derecho en una universidad cristiana, donde era descrito como un joven dedicado a sus metas.
La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), donde cursaba sus estudios en Copán Ruinas, lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia.
Tras los trámites correspondientes, el cuerpo del joven fue trasladado a su lugar de origen, donde posteriormente recibió cristiana sepultura.