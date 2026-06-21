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Los últimos minutos de Carlos Miranda, estudiante de Derecho que murió tras descarga eléctrica

Una descarga eléctrica le quitó la vida a Carlos Miranda en Santa Rita, joven copaneco y estudiante de Derecho, quien fue trasladado de emergencia a Guatemala. Así ocurrió la tragedia

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Carlos Ricardo Miranda Mayorga, un joven copaneco de 21 años y estudiante de Derecho, vivió sus últimos minutos entre la urgencia de un trabajo y la esperanza de sobrevivir tras una descarga eléctrica que terminó arrebatándole la vida.
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La tragedia ocurrió cuando el joven realizaba labores de instalación de cableado en Santa Rita, Copán, un oficio con el que buscaba también sostener sus estudios universitarios
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De acuerdo con la información preliminar, Carlos se encontraba trabajando en altura cuando, en medio de las maniobras, habría hecho contacto accidental con una línea de alta tensión.
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Testigos aseguraron que, en cuestión de segundos, el joven Carlos quedó gravemente herido tras sufrir la descarga eléctrica.
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Compañeros y personas presentes en la zona alertaron a los equipos de emergencia, que llegaron rápidamente para brindarle asistencia y coordinar su traslado.
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Con la urgencia de salvarle la vida, fue llevado de inmediato al Hospital Nacional de Chiquimula, en Guatemala, debido a la cercanía con el lugar del accidente. La tragedia ocurrió el pasado 17 de junio.
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En el trayecto, sus familiares se sumaron al traslado, aferrados a la esperanza de que aún pudiera recibir atención médica a tiempo y superar el crítico estado en el que se encontraba.
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Sin embargo, al ingresar al centro asistencial, el personal médico confirmó que Carlos Ricardo ya no presentaba signos vitales.
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La noticia generó profunda consternación entre sus familiares y allegados, quienes relataron que durante el traslado mantenían la esperanza de un desenlace distinto.
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Carlos, además de trabajar en instalación de cableado, era estudiante de la carrera de Derecho en una universidad cristiana, donde era descrito como un joven dedicado a sus metas.
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La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), donde cursaba sus estudios en Copán Ruinas, lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia.
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Tras los trámites correspondientes, el cuerpo del joven fue trasladado a su lugar de origen, donde posteriormente recibió cristiana sepultura.
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